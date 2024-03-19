Сотнею доларів пасажирка намагалася «відкупити» водія від відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

На одній з вулиць у селищі Товсте співробітники групи реагування патрульної поліції помітили припаркований автомобіль. З’ясувалося, транспортний засіб зламався, а до поломки ним кермував житель Чортківського району, котрий не мав посвідчення водія.

У ході спілкування з поліцейськими пасажирка транспортного засобу розповіла, що того дня придбала автомобіль в сусідній області. Не маючи навиків керування, попросила знайомого, аби той допоміг перегнати автівку. Але, як з’ясувалося, чоловік посвідчення водія не мав.

Жінка всіляко пробувала домовитися з поліцейськими, аби ті не складали адміністративний протокол, врешті поклала в паспорт сто американських доларів і залишила документ на панелі службового автомобіля. Співробітники сектору реагування патрульної поліції викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №4 міста Заліщики. Факт надання неправомірної вигоди було задокументовано.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.