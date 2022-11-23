Падають з дахів і балконів: тернополян попереджають про небезпечні бурульки

Під час денного потепління тануть бурульки. У Тернополі шматки льоду падають з дахів та балконів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Під аркою на вулиці Валовій стрічкою відгородили частину проходу, над яким з балконів впало кілька бурульок та льодових брил з даху. Перехожі оминають небезпечне місце боковими арками.

За прогнозами синоптиків 23 листопада очікується черговий вихід Південного циклону.

“Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень опади (дощ та мокрий сніг). Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла”, – повідомив у соцмережі Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

Також сьогодні, 22 листопада, ввечері та вночі, а також вранці 23 листопада синоптики прогнозують туман видимістю 200–500 метрів, ожеледь. На дорогах ожеледиця.