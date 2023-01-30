П’ятеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Усі потерпілі – учасники дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини 29 січня.

О 9:40 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблеча, неподалік села Шпиколоси Кременецького району водійка автомобіля Skoda Octavia не впоралася з керуванням і як результат – транспорт злетів у кювет. В результаті аварії до лікарні бригада швидкої доправила кермувальницю та трьох пасажирів. Після надання меддопомоги всіх відпустили за місцем проживання.

Ще одну аварію зареєстрували поліціянти того ж дня о 12:35. Водій автомобіля Geely Emgrand на автодорозі Тернопіль–Львів–Рава-Руська не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Чотирнадцятирічному пасажирові надавали меддопомогу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.