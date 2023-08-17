Водій-порушник хотів уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані та запропонував поліцейським неправомірну вигоду. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час комендантської години співробітники групи реагування патрульної поліції Бережанського відділення поліції зупинили автомобіль марки «ВАЗ-21099». За кермом транспортного засобу перебував 43-річний житель Нараївської громади. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту драгер, на що він погодився. Результат виявився позитивним – у нього виявили легку ступінь алкогольного сп’яніння.

Водій хотів «домовитись» з поліцейськими, аби вони не складали на нього протокол, та запропонував їм 10 тисяч гривень хабара.

Правоохоронці попередили правопорушника про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але чоловік продовжував наполягати.

Факт корупційного правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події інспектори.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Окрім цього, поліцейські склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. За керування транспортним засобом у стані сп’яніння чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і на рік його можуть позбавити права керувати транспортними засобами.