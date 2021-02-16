Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без травмованих, яка трапилась на перехресті вулиць В. Стуса – 15 Квітня, надійшло у неділю близько 17-ї години.

Заявник повідомив, що водій автомобіля ВАЗ-2109 здійснив зіткнення із його транспортним засобом Daewoo Lanos та покинув місце події.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні, дізнавшись всю інформацію, оперативно розшукали водія ВАЗ. Спілкуючись із кермувальником останнього, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування чоловік погодився у найближчому медичному закладі і результат огляду — 2,03 проміле алкоголю в крові, що перевищує норму більш ніж у 10 разів.

35-річному кермувальнику повідомили, що за скоєні правопорушення на нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, але водій наполягав на своєму.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали адміністративні матеріали: постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП, протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП, ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.