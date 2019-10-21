Минулої ночі, близько 1-ї години, на вулиці 15 Квітня трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють у патрульній поліції, 28-річний керманич “Мерседеса”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo.

Внаслідок автопригоди двох жінок – пасажирок Daewoo, госпіталізували.

На водія Mercedes патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в нетверезому стані), забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу, яка й встановлюватиме всі обставини справи.