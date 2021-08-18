Тернопільські патрульні організували супровід автомобіля з вагітною жінкою, аби швидше доправити її до перинатального центру.

Сьогодні, близько 12-ї години, до інспекторів, які патрулювали на автодорозі М-19 “Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече” звернувся схвильований чоловік.

Він пояснив поліцейським, що в його автомобілі сидить вагітна дружина, яка от-от має народити і хвилюється, що через затори вони не встигнуть потрапити до пологового будинку, тому попросив про допомогу.

Патрульні, не гаючи часу, ввімкнули проблискові маячки і звукові сигнали, та максимально швидко та безпечно здійснили супровід до лікувального закладу.