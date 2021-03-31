Справжнє весняне тепло передбачають синоптики останнього дня березня на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 15 градусів тепла. Збережеться тепла погода і першими днями квітня.

Весняні тенденції нарешті охопили західний регіон. Найближчими днями погода потішить любителів теплої пори.

“У західних областях останнього дня березня стовпчики термометрів підвищуватимуться до +15 +18 градусів. Порівняно з іншими регіонами України, тут буде найтепліше. Вітер очікується з південного заходу: невеликий або помірний. Малюк квітень у свій перший день також прийде до нас із чудовими +12+19 градусів, а в західних областях України навіть можливі поодинокі грози. Кінець тижня трохи присяде понюхати крокуси – у більшості наших областей похолодає на 2-4 градуси”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями справжня весняна погода домінуватиме на Тернопільщині. Однак після довгоочікуваного потепління повернуться невеликі холоди. Синоптики кажуть, що така мінливість властива початку весни.