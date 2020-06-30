Продуктові набори доставили фахівці міського територіального центру соціального обслуговування одиноким малозабезпеченим жителям Тернопільської громади. Пакунки отримали також люди з інвалідністю і багатодітні родини.

Працівники терцентру побували у жителів сіл, які увійшли до складу Тернопільської ОТГ. Реалізували добру справу завдяки проекту “Місто турботи”, – розповів керівник міського територіального центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий. У рамках цього проекту небайдужі містяни залишають продукти у соціальних корзинах або привозять до Логістичного центру на вул. Лисенка, а потребуючі жителі отримують їх.

“Благодійний проект «Місто турботи» покликаний допомагати тернополянам, які через епідемію коронавірусу не можуть забезпечити себе необхідними продуктами, а також одиноким людям пенсійного віку, людям з інвалідністю, малозабезпеченим, багатодітним сім’ям. Вдячні усім небайдужим жителям обласного центру, які жертвують продукти, речі першої необхідності, які ми відправляємо потребуючим жителям нашої громади. Люди, які опинилися у кризових ситуаціях, можуть звертатися до нас і отримувати допомогу”.

Додамо, благодійний проект “Місто турботи” реалізовують у Тернополі від початку карантину. Завдання — забезпечувати продуктами та речами першої необхідності малозабезпечених одиноких людей, а також багатодітних родин, які перебувають у складних обставинах.

Софія Романська