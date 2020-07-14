У зв’язку із необхідністю проведення робіт з ремонту контактно-кабельної мережі на перехресті вулиць Руська-Танцорова, що в районі Надставної церкви, тролейбусний маршрут №3 тимчасово зазнає змін.

Зокрема, відтепер тролейбуси №3, які прямують від ТРЦ «Подоляни» в сторону житлового масиву «Дружба», курсуватимуть через центр міста, а саме – вулицею Руською.

Водночас, сполучення між масивом «Дружба» та Центральним ринком і автовокзалом з 09:15 год. до 17:00 год. залишається без змін.

Ремонтні роботи заплановано завершити до кінця серпня.