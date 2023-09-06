У зв’язку з проведенням поточного ремонту, усунення аварійності двох балконів Центральної міської бібліотеки на вул. Руській, 31 зупинку громадського транспорту буде тимчасово зміщено на 35 м.

“Висадка та посадка пасажирів громадського транспорту буде проводитися ближче до «ЦУМу», тож просимо громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, – зазначають у міській раді.

Роботи з усунення аварійності триватимуть по 31 жовтня.

На місця проведення робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки.