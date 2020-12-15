Коронавірусом і грипом можна заразитися одночасно, – попереджають у Центрі громадського здоров’я України. І це може бути смертельно небезпечним, оскільки два різних віруси ускладнюють перебіг недуги.

І грип, і коронавірус схожі за симптомами, – наголошують в обласному лабораторному центрі. Зараження одразу обома вірусами вже виявляли у регіоні.

«Закладений ніс, нежить, підвищена температура тіла, загальна слабкість та головний біль, кашель чи підкашлювання, дискомфорт у грудній клітці, першіння чи біль у горлі можуть бути як проявами риновірусу, аденовірусу, парагрипу чи грипу, так і проявом коронавірусної інфекції. Йдеться про тяжкість перебігу, ураження органів. При грипі ускладнення може бути у вигляді пневмонії, також при COVID-19 це дуже часто буває. Якщо буде ураження легень двома вірусами, то небезпеки значні. Обидва віруси здатні давати ускладнення зі сторони інших внутрішніх органів. В цьому і полягає небезпека, що організму дуже складно, зокрема, імунній системі, впоратися із двома патогенами. Для успішної боротьби організм має напрацювати антитіла”, – розповіла епідеміологиня Наталія Тимко.

Випадки поєднання і грипу, і коронавірусу вже реєстрували на Тернопільщині. Особливу небезпеку таке поєднання становить для людей з групи ризику.