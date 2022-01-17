Масштабна пожежа сталася 14 січня у селі Ліщанці Бучацької територіальної громади Чортківського району.

На час прибуття до місця події співробітників Служби порятунку палали покрівля та перекриття будівлі на площі близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось складними погодними умовами, пожежа швидко набирала обертів. Зважаючи на масштаб та складність гасіння керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про додаткове залучення резервного караулу.

Всього на місці події працювали 8 вогнеборців та дві одиниці пожежної техніки. О 21:27 пожежу ліквідовано. Врятовано одну житлову та дві господарських будівлі. Вогнем знищено покриття, перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку на площі 200 м кв.

Під час гасіння пожежі відбувся обвал елементів покрівлі та перекриття, внаслідок чого один із співробітників ДСНС отримав травми. Завдяки сучасному бойовому одягу рятувальнику вдалось вберегти життя та мінімізувати ушкодження. Його доставлено до КНП «Бучацька міська лікарня» та після огляду направлено на амбулаторне лікування за місцем проживання.