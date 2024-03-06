До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька одного з сіл району і повідомила про шахрайські дії, вчинені щодо неї невідомою особою, з якою вона познайомилася в соціальних мережах. Невідомий видурив у потерпілої 122 тисячі гривень.

Зі слів заявниці, чоловік запевняв, що є громадянином США, обіцяв їй заміжжя, але в якийсь момент став скаржитися, що у нього важкохвора матір на лікування якої потрібні гроші. Жінка вирішила допомогти майбутньому чоловікові й на його прохання перерахувала на банківські картки гроші. Щойно «іноземець» отримав переказ, враз перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські вживають заходів задля встановлення особи, причетної до шахрайських дій. За даним фактом розпочато кримінальне провадження – стаття 190 ККУ.