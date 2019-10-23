Неповнолітня отримала травму обличчя. Зараз слідчі встановлюють винуватців інциденту.

У Тернополі обірвані вантажівкою тролейбусні дроти травмували дівчину-пішохода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поруч з оприлюдненим відео на своїй сторінці в «Фейсбуці» повідомив Святослав Журовський, керівник КП «Тернопіль інтеравіа», яке зокрема курує вуличні камери спостереження.

«Гігантська шпаківня спочатку рве тролейбусну лінію, потім таксі залітає в ці обірвані проводи і вони розрізують лице пішоходу», – описав ситуацію Журовський.

В патрульній поліції Тернополя підтвердили, що такий інцидент стався ще 18 жовтня близько опівночі на перехресті проспекту Злуки та вул. 15 квітня.

За даними поліції, внаслідок пошкодження тролейбусних дротів неповнолітня тернополянка отримала тілесні ушкодження. Патрульні викликали «швидку» для неї і забезпечили охорону місця з обірваними дротами.

Зараз слідчі встановлюють винуватців інциденту.