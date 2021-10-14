Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у четвер, 14 жовтня, близько 7-ї години ранку на автодорозі у селі Городище Козівської селищної громади. Під колесами автомобіля загинув 60-річний місцевий житель.

За попередніми даними, загиблий переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході, коли його збив автомобіль марки «Renault Duster». Водій транспортного засобу здійснював обгін і не помітив пішохода.

Отримані травми виявилися для 60-річного чоловіка смертельними. Він помер до приїзду медиків.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.