Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола успішно опанували нові американські гармати M777.

Про це написали на сторінці військової частини у Фейсбуці.

“А у нас поповнення)))

Знайомтесь, це M777 – далекобійна зброя “натівського” зразка, польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів, яку уже успішно освоїли бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Її переваги: точність, легкість, сучасність, далекобійність.

Довідково:

M777 – сучасна серійна артилерійська система, масою 4,2 тонни, яка була розроблена британським оборонним гігантом BAE Systems на початку 2000-х років і лише з 2005 року вона стала на озброєння армії США.

M777 має цифрову систему управління вогнем, саме вона бере на себе всі необхідні розрахунки для точної стрільби по моск@лях на відстань до 40 км, що є просто прекрасною новиною для українського війська і тотальним і нищівним інструментом для ураження рашистс*ких окупантів.

Дякуємо за підтримку нашим міжнародним друзям!

Все буде Україна!!!

Вогонь запеклих не пече)))”