Історичний, культурно-мистецький та паломницький маршрут розробили у Скалатській громаді. Він проходить такими визначними місцями: Скалатський замок – Обласний комунальний меморіальний музей-садиба Леся Курбаса у Старому Скалаті – «Свята Гора» у Полупанівці.

Над створенням маршруту працювало декілька фахівців. Ініціатором цього проекту став завідувач культури Скалатської міської ради Олександр Маліцький, який зараз захищає Батьківщину від ворогів. Підтримали його ідею та втілили її у життя молодший науковий співробітник Скалатського відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля» Юлія Смоляк, директор меморіального музею-садиби Леся Курбаса Оксана Ковцун та староста Полупанівки Марія Марко.

– Подорож починається із мальовничого куточка Подільських Медоборів містечка біля трьох скель над річкою Гнилою – Скалата, – розповіли у меморіальному музеї-садибі Леся Курбаса. – Візитівкою міста є фортеця- XVII cтоліття, яка складається з чотирьох веж та підземель Скалатського замку. У часи його спорудження, твердиня була на околиці міста й охороняла під‘їзди до нього. В 1600 році король Жигимонт ІІІ надав місту Магдебурське право. Сьогодні ж серед усіх давніх архітектурних споруд Тернопілля, що збереглися до наших днів, замок у Скалаті – один з найпривабливіших для туристів. У ньому відчинені для відвідування дві вежі в яких експонуються виставки зброї, археології, етнографії, дерев‘яної скульптури, картин. Можна побувати також у двох підземеллях. Далі у маршруті – костел святої Анни. Після нього – Меморіальний Музей-садиба Леся Курбаса. Родинний будинок Курбасів розповість про театральний світ генія, який поставив українське театральне мистецтво в один ряд з кращими театрами Європи. Але за національні переконання був знищений радянською системою. Наступна зупинка – заказник «Велике Сідло» – «Свята гора». Починається шлях з 15 стацій Хресного шляху Ісуса Христа. Маршрут веде до каплички при церкві Святої Трійці. За давньою легендою тут з’явилася Божа Матір, і на цьому місці почало бити джерело, вода з якого має цілющі властивості. Кінцева зупинка – місця, якими надихався Лесь Курбас. «Чубатий Камінь», на якому любив читати майбутній театральний митець та фантастична панорама на навколишні села.

У Скалатській громаді запрошують туристів відвідати їхній край та зазначають, що така мандрівка буде цікавою для різних вікових груп.