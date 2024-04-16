Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель села Колодіївка Чортківського району Руслан Богданович Мороз. Захиснику було 48 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Скалатської міської ради.

“Знову небо над нашою громадою затягнули чорні хмари.

Біль і смуток огорнув наші серця.

З великим сумом повідомляємо, що, захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель села Колодіївка Мороз Руслан Богданович, 13.02.1976 року народження.

Приносимо свої щирі співчуття сімʼї, рідним, друзям та побратимам загиблого.

Щиро сумуємо та розділяємо біль втрати разом з вами.

Вічна і світла памʼять Герою”, – ідеться у зверненні.