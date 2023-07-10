Передчасно відійшов у вічність медичний директор обласного онкодиспансеру Володимир Недошитко.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці лікувального закладу.

“Колектив КНП “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер” ТОР у глибокій жалобі з приводу передчасної смерті медичного директора Недошитка Володимира Борисовича. Несподівана смерть – на 52 році життя – непоправна втрата для рідних, близьких, друзів і колег.

У нашій пам’яті Володимир Борисович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи.

Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам’ять нашому колезі і другу”, – ідеться у зверненні колег.

Панахида за померлим відбудеться сьогодні, 10 липня, о 20.00 в залі жалоби на території Церкві Святого Духа по вул. Тарнавського, 13. Чин похорону пройде завтра, 11 липня. Початок – о 13.00.