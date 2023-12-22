За корупційне правопорушення до відповідальності притягнуто керівника міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Тернопільським міськрайонним судом визнано винними та притягнуто до адміністративної відповідальності директора КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” за ч. 1, ч. 2 ст.172 -7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Участь у справі забезпечували прокурори Тернопільської окружної прокуратури, повідомляє пресслужба відомства.

Доведено у суді, що посадовець не повідомив Тернопільську міську раду про наявний у нього реальний конфлікт інтересів перед підписанням і видачею наказів про преміювання свого сина та вчинив дії і прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, підписавши ці накази.

В судовому засіданні керівник лікарні визнав свою вину та щиро розкаявся.

Винній особі призначено покарання – штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрало законної сили.

Зазначимо, що головним лікарем КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” є Ярослав Чайківський.