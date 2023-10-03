Майже сотня вакансій для медиків є на Тернопільщині

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках та медцентрах, особливо у теперішній час. Зараз місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи 97 актуальних вакансій лікарів.

Найвища зарплата – 20 тис. грн – у анестезіолога, дерматовенеролога, дитячого невролога, нейрохірурга, ортопеда-травматолога, епідеміолога, бактеріолога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, лікаря-лаборанта, лікаря приймальної палати. Від 17 до 19 тис. грн пропонують невропатологам, рентгенологам, кардіологам, ендоскопістам, інфекціоністам, отоларингологам. 14-16 тис. грн на місяць роботодавці готові платити хірургам, педіатрам та сімейним лікарям. У сфері медицини Тернопільської області також потрібні стоматологи та лікарі ветеринарної медицини.

Є робота для медсестер (медбратів) та фельдшерів.

До слова, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими безоплатно можна здобути в Заліщицькому ВПУ; в Івано-Франківському і Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для підготовки чи підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія».

Якщо Вас зацікавили вакансії та можливість професійної підготовки, за детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.