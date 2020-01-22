На Тернопільщині продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети.
Так, 21 січня виявлено мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни у лісовому масиві біля села Жуківці Лановецького району.
Цього ж дня місцеві жителі виявили два артилерійських снаряди АС-76 мм часів Другої світової війни біля села Гаї Гречинські Тернопільського району. Небезпечні знахідки знешкодили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС.
У селі Осівці Бучацького району на території присадибної ділянки виявлено артилерійський снаряд АС-100 мм.
А у селі Курівці Зборівського району – артилерійський снаряд часів Другої світової війни АС-152 мм.