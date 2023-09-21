Нелегальний літній майданчик демонтували в одному з парків Тернополя

У парку Національного відродження частково демонтували літній майданчик.

Про це повідомили у міській раді.

“21 вересня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажів спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради частково демонтували (з технічних причин) самовільну тимчасову споруду – літній майданчик, який розміщений на території парку Національного відродження в м. Тернополі.

Демонтаж проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 24.08.2023 року № 980 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтовані конструкції залишено власнику.

На виконання рішення виконавчого комітету демонтаж буде продовжено”, – ідеться у повідомленні.