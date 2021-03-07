У неділю на Тернопільщині потеплішає. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від трьох градусів морозу до трьох тепла. Втім, дошкулятимуть пориви вітру, місцями вони сягатимуть штормових значень.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Цьогорічний березень характерний різкими перепадами температурних показників. “Неділя обіцяє бути вітряною.

Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових! Якісь істотні опади — навряд, аж хіба пізно ввечері є ймовірність снігу та мокрого снігу.

Вночі буде морозяно. Вдень спостерігатиметься плюсова температура повітря.

Найближчими днями ще побуде холодна погода, а ось наступні вихідні обіцяють бути веселішими, з п’ятниці температура повітря підвищиться до +7+10 градусів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, новий тиждень на Тернопільщині буде порівняно прохолодним. Більш відчутне потепління очікується наступними вихідними.