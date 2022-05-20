Не тільки для себе: аграрії Тернопільщини завершили посівну

Тернопільські аграрії, не дивлячись на російську агресію, вже засіяли 100% прогнозованих площ.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку області. Цьогоріч область збільшила посівні площі деяких сільськогосподарських культур.

На Тернопільщині розширили посіви зернових, зернобобових та інших культур. Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 564,1 тис. га., а це понад 100%.

«Повністю висадили ярі зернові та бобові на 101%, зернобобові 127% та інші зернові на 100%. Продовольча безпека – це зернові культури, культури, які потребують Збройні Сили. Урядом зроблено крок для збереження – заборонено вивіз пшениці. Дозволено експорт таких культур, які представляють продовольчу потребу – це кукурудза, соя, інші культури, яких є багато. Оскільки державі потрібні кошти, які працюють в тому числі і на обороноздатність. Ті культури продовольчі, які нам необхідні, не експортуються, а інші можуть йти на продаж за кордон. Аграрії можуть продавати, не морським транспортом, а залізничним», – зазначив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Аграрії переконані, у разі доброго врожаю Тернопільщина зможе забезпечити продовольством не лише область, а й регіони, де провести посівну кампанію не вдалося.