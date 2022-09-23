Не бачилися з рідними від початку війни: додому повернувся ще один захисник “Азовсталі” з Тернополя

Захисника “Азовсталі” В’ячеслава Білого з Тернополя звільнили з російського полону.

Про це Суспільному повідомила його дружина Олена.

“Вчора зателефонував увечері, сказав, що приїхав”, – розповіла Олена.

Вона каже, з чоловіком не бачились від початку повномасштабної війни. Олена з чоловіком чекають на дитину.

В’ячеслав Білий родом з Кривого Рогу, у 2019 році переїхав до Тернополя.

Як ми повідомляли, серед звільнених – парамедикиня Катерина Поліщук з позивним “Пташка”, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, Арсен Дмитрик.

Україна повернула з російського полону 215 українських військових.

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