Захисника “Азовсталі” В’ячеслава Білого з Тернополя звільнили з російського полону.
Про це Суспільному повідомила його дружина Олена.
“Вчора зателефонував увечері, сказав, що приїхав”, – розповіла Олена.
Вона каже, з чоловіком не бачились від початку повномасштабної війни. Олена з чоловіком чекають на дитину.
В’ячеслав Білий родом з Кривого Рогу, у 2019 році переїхав до Тернополя.
Як ми повідомляли, серед звільнених – парамедикиня Катерина Поліщук з позивним “Пташка”, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, Арсен Дмитрик.
Україна повернула з російського полону 215 українських військових.
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