“Пташка” на волі: захисницю “Азовсталі” разом з іншими бійцями обміняли на Медведчука

Це сталося! Наша мужня “Пташка” Катерина Поліщук і захисник “Азовсталі” Михайло Діанов визволені з російського полону! Разом із нашими земляками додому їдуть і дві сотні інших українських захисників!

Як стало відомо вчора увечері, захисників “Азовсталі”, а також інших полонених обміняли на кума путіна – Віктора Медведчука. Окрім нього росії видали 55 полонених окупантів.

У межах обміну полоненими додому повернули і наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області. Йдеться про вісьмох українських захисників. Внаслідок теракту вони отримали поранення, але дивом вижили.