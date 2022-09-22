“Замовив торт “Курортний”… Я його востаннє готувала на день народження сину в 1996 році, йому було 16 років”, – мати визволеного з полону бійця Михайла Діанова

Захисника “Азовсталі” з Тернополя, старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова, фотографія якого розлетілася в соцмережах, звільнили з полону росіян.

Про це Суспільному повідомила його мати Ірина Діанова.

“Зараз він перебуває у госпіталі в Чернігові. Мої діти туди до нього поїхали, його дочка Катя і моя дочка, його сестра і мій зять. Я чекаю від них дзвінка, що вони скажуть. Ми б хотіли якнайшвидше забрати його додому. Як кажуть, рідні, що стіни лікують. Але, розуміємо, що потрібно буде відповідне харчування, дієта. Адже він 4 місяці перебував у полоні, не отримував належного харчування, вітамінів, лікування. У нього поранені обидві руки нога. Зараз в нього з руки зняли шпицю, але сказали, що кістка не зрослась. Ну як вона може зростись, якщо там їх майже не годували? Тут ми вже йому все організуємо, відгодуємо. Головне, що він живий. Він мені замовив торт “Курортний”. Це наш сімейний рецепт. Я його востаннє готувала на день народження сину в 1996 році, йому було 16 років. Він мені сказав: “Мама, я хочу “Курортний” торт”. Я кажу: “Немає проблем, зроблю!”, – розповіла Ірина.

Востаннє рідні спілкувалися з ним телефоном всередині квітня. Із заводу військових евакуювали всередині травня. Серед них був також Михайло, боєць із позивним “Борода”. Михайло Діанов брав участь у російсько-українській війні з 2015 року. Він доброволець. Окрім військової справи, Михайло займався музикою.

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“Вчора з сином вдалося поспілкуватися по телефону. Напевно, вони якраз кордон пересікли. Перші його словами були: “Я вільний!”. Емоції переповнюють, але я вмію тримати їх при собі, я їх ніколи не «виливаю» на поверхню ні в сльозах, ні в словах. Я – людина стримана і дуже рідко плачу. Навіть, коли побачила фото його, пораненого на “Азовсталі” не плакала. Звичайно, мене переповнює радість. Але я його ще не бачила. От коли я його побачу, знаєте, то вже інша буде справа. Коли зможу обійняти, – емоції, думаю, більше проявляться. В мене не було жодних сумнів, що він повернеться живим з полону. Ні на секунду. Сьогодні в мого батька день народження, 85 років. І те, що Михайло повернувся з полон – для його дідуся найкращий подарунок”, – каже Ірина.

Повернення Діанова Суспільному підтвердила його сестра Альона. Наразі вони ще не бачились: “Він подзвонив і сказав, що його обміняли. Ще не бачились. Які почуття? Безмежна радість”, – сказала вона.

Серед звільнених також Дмитро “Орест” Козацький – автор фото з Азовсталі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним “Пташка”, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

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