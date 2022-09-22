“Як після полону”: мати “Пташки” з Тернопільщини розповіла про стан доньки

Мати парамедикині Каті, відомої як “Пташка” з “Азовсталі”, прокоментувала повернення дівчини з російського полону.

“Дякую, що всі підтримували, що молилися, чекали зі мною разом. Добре, що вона потрапила до важливих під час обміну. Нам довелося трішки менше чекати, бо ще там багато залишилося. Я вже говорила з донькою. Вона так, як після полону, вона весела, бадьора, вона духом не падає. Ще не має інформації про зустріч”, – каже Світлана.

Дівчина з травня перебувала в російському полоні, ідеться у матеріалі Суспільного. 21-річна Катерина Поліщук вчилась у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі. Випустилась з відділення співу у 2020 році. У коледжі її впізнали, коли на початку травня захисник Маріуполя виклав у соцмережі відео, на якому дівчина зі зброєю, у підземеллі “Азовсталі”, співає патріотичну пісню.

Після закінчення коледжу дівчина працювала в Києві у мотошколі. Тоді почала волонтерити й пройшла медичні курси. Катерина працювала у військовому госпіталі на Луганщині. З листопада 2021 року вона в складі “Госпітальєрів” була на Донеччині. Надавала медичну допомогу як парамедик військовим і цивільному населенню.

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Серед звільнених парамедикиня Катерина Поліщук з позивним “Пташка”, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, також Дмитро “Орест” Козацький — автор фото з Азовсталі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових “Азову”, повідомили Суспільному у полку. Обмін відбувся у Чернігівській області, повідомляють кореспонденти Суспільного. Водночас частина звільнених військових зараз в Анкарі, Туреччина.

Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових. З них 108 — бійці “Азову”. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії — вони повертаються за посередництва Саудівської Аравії.