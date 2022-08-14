Книжку «Розмалюй Тернопіль» презентували в Українському Домі «Перемога» 12 серпня.

Це розмальовка, яка знайомить читачів з нашим містом. У ній є десять різних локацій, які показані у фотографіях та графічних зображеннях, які необхідно розмалювати. Текcти, які розповідають про той чи інший об’єкт, написані двома мовами: української та англійською, тож це ще й допоможе вивчити іноземну мову.

– Надіємось, ця книжка-розмальовка відкриє для тернополян та гостей незвіданий Тернопіль, – кажуть у Туристично-інформаційному центрі Тернополя. – Розфарбувавши її сторінки, кожен відчує себе його частиною. У такий спосіб хочемо показати Тернопіль різним, але завжди особливим і затишним.

Створили розмальовку Єлизавета Глибченко та студетка-перекладачка Віра Храбчук в рамках проекту «Розмалюй світ» за підтримки Тернопільської міськради. Свої фотографії для виданя надали тернополяни Антон Марчевський, Назарій Наджога і Марія Юрків. Придбати розмальовку можна у Туристично-інформаційному центрі Тернополя. До речі, кошти з її продажу йдуть на потреби медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».