Навіть “Драгер” впав у ступор: на Тернопільщині спіймали двох алкогольних рекордсменів

Учора патрульні виявили двох водіїв, які встановили антирекорд з кількості вжитого алкоголю.

Першого водія автомобіля Volkswagen інспектори зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине. Спілкуючись з ним, охоронці порядку виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Другого кермувальника автомобіля Daewoo, патрульні виявили, отримавши повідомлення на спецлінію 102. Заявник розповів, що вищевказаний водій, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння, адже рухається вулицями міста та зухвало порушує ПДР. Інспектори оперативно розшукали та зупинили ймовірного правопорушника. Під час спілкування з кермувальником, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

В обох випадках патрульні запропонували водіям пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, на що кермувальники погодилися. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував показники, що перевищували його вимірювальний діапазон.

На нетверезих водіїв інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.