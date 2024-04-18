На водійку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння скоїла ДТП, патрульні склали адмінматеріали.

Учора близько 16-ї години поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Валовій. Водійка розповіла, що не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на перешкоду, після чого перемістила транспортний засіб. Про це повідомили у патрульній поліції.

З перших хвилин спілкування з кермувальницею, інспектори у останньої виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Однак від проходження огляду у встановленому законом порядку громадянка відмовилася в категоричній формі.

Відтак, на водійку інспектори склали адміністративні матеріали:

– протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

– протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

– постанову за ст. 125 (Інші порушення ПДР) КУпАП.

Громадянку інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.