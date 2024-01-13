Нав’язувала російську мову: у Тернополі будуть судити колаборантку

Слідчі Тернопільського управління СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо чергової колаборантки, яка на посаді «директора школи» допомагала загарбникам реалізовувати ворожу політику в сфері освіти у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 33-річна жителька Бердянська ще до початку повномасштабного військового вторгнення росіян працювала директором Партизанської ЗОШ I-III ступенів.

Після захоплення с. Новопавлівка окупантами вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та погодилася й надалі очолювати навчальний заклад, який органи окупаційної влади перейменували у «Государственное казенное учреждение общеобразовательную организацию Запорожской области «Партизанская средняя общеобразовательная школа» Бердянского района».

Перебуваючи на керівній посаді, зрадниця активно впроваджувала освітні «стандарти» держави-агресора. Зокрема, вона силоміць нав’язувала дітям навчання російською мовою, а тим батькам, чиї діти не бажали відвідувати заняття у зросійщеній школі, погрожувала позбавленням батьківських прав та переслідуванням незаконних силових структур окупаційної влади.

Колаборантка переконувала вчителів у необхідності співпраці з окупантами. Вона запровадила у школі навчальні плани за зразком російської федерації, а всі українські підручники наказала замінити їхніми російськими «аналогами».

Служба безпеки завершила документування протиправної діяльності зрадниці і направила до суду обвинувальний акт із доказами її вини. За порушення ч.3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Обвинувачену оголошено у розшук, оскільки вона переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області