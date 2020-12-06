Під час «години запитань до уряду» нардеп з Тернопільщини, член депутатської групи «Довіра» Микола Люшняк звернувся до очільника Міністерства охорони здоров’я України Максима Степанова.

Народний депутат закликав уряд забезпечити лаборантів «ковідними» доплатами у розмірі 300 %, а також зменшити навантаження на сімейних лікарів, яким самотужки доводить обслуговувати понад дві тисячі жителів.

– Шановний пане міністре, маю сьогодні два питання. Ви зробили великий перелік медичних працівників – лікарів, медичних сестер, але забули про працівників лабораторій. Лаборанти, які працюють по 18 годин. Їм сьогодні ніякої доплати «ковідної» немає. Люди масово звільняються, немає кому працювати. Я прошу виправити це. І друге питання. Сьогодні сільські лікарі не мають можливості обслуговувати дві тисячі жителів, тому прошу ввести ще одну ставку і зменшити навантаження на одного сімейного лікаря, бо сьогодні ми бачимо багато випадків, коли жителі сіл взагалі залишаються без лікаря, якщо з ним, не дай Бог, щось стається, – зазначив Микола Люшняк.

У відповідь очільник МОЗ пояснив, що доплати отримують ті лаборанти, які працюють у Міністерстві охорони здоров’я.

– Перше. Всі без виключення працівники, які працюють в лабораторіях Міністерства охорони здоров’я, а це в тому числі лікарі-лаборанти, біологи, так, це правда. Всі, які працюють в Міністерстві охорони здоров’я, в наших лабораторних центрах, вони отримують відповідних 300 % «ковідних» коштів. Ви, мабуть, говорите про тих лаборантів, біологів, які працюють в лікарнях в лабораторіях. Ну це просто різні речі. Те, що стосується безпосередньо лікарень. Як ви знаєте, лікарня, на сьогодні є КНП. Вона отримує відповідні кошти. Ми дали всі можливості, в тому числі безпосередньо директор цього КНП, в минулому – головний лікар, він вирішує, кого включати в бригаду з надання медичної допомоги хворих на коронавірус, аби підвищити заробітну плату і вони отримували більше коштів. На скільки я знаю, у Вас є відповідна ініціатива у парламенті щодо їх врахування в якомусь переліку. Коли враховуються такі речі, Міністерство охорони здоров’я повністю підтримує. Але те, що стосується лабораторних центрі МОЗ, які роблять основну частину тестів, їм заробітна плата у 300 % передбачена. Більше того, вона передбачена 372 Постановою Кабміну, яку ми прийняли ще в травні місяці. В повному обсязі ми фінансуємо цю потребу, – відповів Максим Степанов.