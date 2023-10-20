Страшна війна забрала життя ще одного мужнього захисника з Тернопільщини. 19 жовтня відійшов у вічність Михайло Гончар з Бережан.

Про важку втрату повідомили у Тернопільському районному ТЦК.

“Не так мріяв повернутись Михайло додому з війни. Усі будували плани на майбутнє: діти мали бажання про найшвидшу зустріч із батьком, дружина, мати та рідні, хвилюючись щодня за його життя, просили у Бога про повернення додому, близькі, друзі хотіли разом відсвяткувати Перемогу. Але війна внесла свої корективи у життя не лише сім’ї ГОНЧАР, вона щохвилини приносить горе, біль, жахіття в сім’ї тисячі українців.

19.10 2023 року помер солдат ГОНЧАР Михайло Васильович, 08.04.1972 року народження. Помер, залишивши після себе лише хороші і теплі спогади. Михайло надихав своєю щирістю і позитивом, був прикладом для своїх дітей. Він був хорошою, чуйною людиною, гідним батьком, чоловіком, братом, сином, другом…

Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника Михайла ГОНЧАРА.

Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.

Співчуття рідним висловили і на сторінці Бережанської міської ради.

“Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль та загоїти пекучу рану вічної розлуки, біль від втрати рідної людини…

Нехай добрий, світлий спомин про воїна Михайла назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто його знав, любив та шанував, а Бог дасть сил пережити цю непоправну втрату.

Царство Небесне та Вічна Пам’ять!”, – ідеться у зверненні міської ради.

Вічна і світла пам’ять Герою…