Вчора ми повідомляли, що під час отримання неправомірної вигоди спіймали керівника одного із регіональних відділень податкової інспекції на Тернопільщині.
За інформацією Тернополян, керівник Чортківського ДПІ вимагав та отримав 1 мільйон гривень неправомірної вигоди. Та, як запевняють місцеві активісти, якимось чином чиновнику вдалося втекти.
“Допоможіть встановити місце знаходження начальника Чортківської ДПІ Чортківського управління ГУ ДПС у Тернопільській області Скорохода Володимира Любомировича!
СБУ спільно з ДБР та прокуратурою Тернопільської області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди в розмірі 1 000 000 грн. При затриманні начальнику вдалося втікти і зараз він в бігах…”, – пише активіст Роман Довбенко.
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