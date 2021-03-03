Начальник податкової, якого “взяли” на хабарі у мільйон гривень, кинувся “в біги”?

Вчора ми повідомляли, що під час отримання неправомірної вигоди спіймали керівника одного із регіональних відділень податкової інспекції на Тернопільщині.

За інформацією Тернополян, керівник Чортківського ДПІ вимагав та отримав 1 мільйон гривень неправомірної вигоди. Та, як запевняють місцеві активісти, якимось чином чиновнику вдалося втекти.

“Допоможіть встановити місце знаходження начальника Чортківської ДПІ Чортківського управління ГУ ДПС у Тернопільській області Скорохода Володимира Любомировича!

СБУ спільно з ДБР та прокуратурою Тернопільської області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди в розмірі 1 000 000 грн. При затриманні начальнику вдалося втікти і зараз він в бігах…”, – пише активіст Роман Довбенко.

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