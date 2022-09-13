На Збаразькому кільці водій вантажівки “пом’яв” легковика і… поїхав, ніби нічого не сталося. ФОТО

Патрульні розшукали водія, який вчинив ДТП та залишив місце події.

Сьогодні близько 10-ї години патрульні отримали повідомлення про автопригоду без потерпілих на Збаразькому кільці. Заявник розповів, що водій вантажівки пошкодив його автомобіль Opel та поїхав з місця події у напрямку автодороги М-30 Стрий — Ізварине.

Поліцейські оперативно передали інформацію колегам та розпочали пошуки правопорушника.

Вже за лічені хвилини, інспектори виявили та зупинили транспортний засіб, який описав заявник, у селі Смиківці.

На винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія. Надалі, рішення по цій справі прийматиме суд.

“Шановні водії, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди, не залишайте місце скоєння ДТП: це матиме для вас негативні наслідки

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Будьте правосвідомими, кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР України”, – звертається до водіїв патрульна поліція.