Працівники Тернопільського відділення поліції встановлюють особи зловмисників, яких підозрюють у крадіжці готівки з салону автомобіля.

Як повідомляють у поліції, подія трапилась 21 червня близько 18 години на АЗС в селі Великі Гаї. Невідомі викрали з салону атомобіля «Мерседес Бенс» сумку, у якій знаходилися 820 тисяч гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваних.

Поліцейські звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 43-61-09; або на лінію “102“.