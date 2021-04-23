На фінансову підтримку тернопільських підприємців, у випадку локдауну, з місцевого бюджету виділено 4 млн грн.

23 квітня на п’ятій сесії Тернопільської міської ради внесено зміни у Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки, відповідно до яких з бюджету громади буде виділено 4 млн грн для додаткової фінансової підтримки місцевих суб’єктів підприємницької діяльності у випадку введення локдауну.

«Кошти виділяються для того, щоб у разі запровадження локдауну чи «червоного» рівень епіднебезпеки, ми могли додатково фінансово підтримати тернопільських підприємців, які змушені будуть припинити свою господарську діяльність, відповідно до законодавства», – пояснив міський голова Сергій Надал.

Рішення прийнято, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, з питань бюджету та фінансів.