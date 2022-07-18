На вхідних дверях крамниць, барів та ресторанів з’явиться інформація про найближчі укриття

Днями, під керівництвом міського голови Сергія Надала, відбулася нарада з представниками сфер житлово-комунального господарства, торгівлі, освіти, спорту та культури щодо посилення заходів безпеки та влаштування додаткових укриттів для населення.

Відтак, заклади торгівлі та ресторанного господарства повинні на вхідних дверях розмістити інформаційні повідомлення про найближчі укриття для населення, а у свої приміщення, які знаходяться у торгових приміщеннях і можуть бути використані як укриття – зобов’язані забезпечити загальний доступ мешканців.

Заклади культури, спорту, освіти повинні провести інвентаризацію приміщень для облаштування додаткових укриттів, які можуть бути використані як сховища для населення.

Таке ж доручення отримали в управлінні житлово-комунального господарства. Окрім діючих укриттів, вони повинні перевірити увесь житловий фонд на предмет наявності чи проведення додаткових робіт для облаштування приміщень, що можуть також бути використані для укриття населення.

Локації додаткових укриттів, при завершенні усіх робіт, будуть додатково оприлюднені на карті захисних споруд та на сайті Тернопільської міської ради.

Наголошуємо, що сховища, які розміщені у міських лікувальних закладах (поліклініках, лікарнях), призначені лише для медперсоналу і хворих, які перебувають у медзакладі. А укриття у дитячих садочках – виключно для евакуації дітей під час відвідування закладу дошкільної освіти.

Нагадаємо, що у Тернополі оновили ознакування захисних споруд.