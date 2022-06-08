На ринках і в магазинах з’явилися перші сезонні ягоди. Деякі сорти цьогоріч у декілька разів здорожчали. Виробники пов’язують підвищення цін із дефіцитом та зростанням собівартості виробництва.

Іван Кощівський вирощує полуниці та малини. Сезон перших вже розпочався, – каже чоловік. Вартість дещо вища, ніж торік.

«Ми оптом продаємо по 50 грн. за кг. Звичайно, в роздріб ціни набагато вищі. Цього року проблеми з пальним, дорожчі міндобрива. Тому ціна продукції теж зростає, але не надто багато. От малини здорожчали ще більше. Зараз продається лише перша свіжа ягода, є великий попит за кордоном, тому ціни на ці перші плоди сягнули тисячі за кілограм. Протягом сезону малина трохи подешевшає, бо з’являться інші фрукти. Але загалом очікуємо збільшення попиту та ціни. У південних областях багато ягідників зупинили роботу, тому простежується дефіцит. Крім того, дороге пальне, яке тягне за собою дорожчу логістику».

Малини та полуниці з Тернопільщини експортують до Європи у вигляді сировини. Там її використовують для виготовлення йогуртів, соків, ліків та іншої продукції. В Україні переробка майже не відбувається.