З 4 серпня буде заборонено рух усіх видів транспорту мостом через річку Стрипа на обході міста Зборів. Там стартує ремонт аварійної штучної споруди.

Поруч із мостом побудовано тимчасову об’їзну дорогу, яка здатна витримати як легкові авто, так і вантажівки. Рух нею буде здійснюватися у дві сторони. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Дорожники наголошують, що прогонова будова мосту буде демонтована. Тому просять водіїв бути уважними, зважати на нові дорожні знаки та дотримуватися їхніх вимог.

Нагадаємо, 36-метровий міст через річку Стрипа був збудований у 1986 році. Він перебуває в аварійному стані. Серйозні пошкодження можуть призвести до руйнування переправи. Відбулася руйнація прогонових балок, карбонізація бетону і значна корозія арматури споруди.

З огляду на стратегічну важливість траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська для логістики області та країни, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області ініціювала невідкладний ремонт мосту. Роботи виконуватимуться за кошт Європейського інвестиційного банку.

“Плануємо замінити прогонову будову, відремонтувати опори, влаштувати перехідні і розподільчу плиту, тротуари, нанести гідроізоляцію та захисне покриття тротуарів, провести антикорозійний захист підмостових поверхонь, влаштувати 2 шари асфальтобетонного покриття, нанести розмітку, встановити нове бар’єрне і перильне огородження”, – додають у відомстві.