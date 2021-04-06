5 квітня в місті Кременець, на території Кременецького КХП, під час проведення земляних робіт виявлено 6 ручних гранат взірця 1915 року, 2 мінометних міни ММ-50 мм, 1 ручну гранату Ф-1, 3 ручні гранати РГД-42, 3 ручні гранати РПГ-40 та 1 патрон калібру 14,5.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

В полі поблизу села Вербів Тернопільського (Бережанського) району місцевими жителями виявлено підозрілий предмет, що виявився застарілим артснарядом АС-105 мм часів Другої світової війни.

В селі Магдалівка Тернопільського (Підволочиського) району, на приватній присадибній ділянці місцевого жителя під час проведення господарських робіт виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Того ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено в селі Озеряни Чортківського (Борщівського) району та знешкоджено шляхом контрольованого підриву одну мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.