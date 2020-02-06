До кінця тижня на Тернопільщині холоднішатиме, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Стовпчики термометрів місцями вночі знижуватимуться до десяти градусів морозу, мінусова температура повітря зберігатиметься і денної пори.

Негода у вигляді сильних опадів, супутні зимові несприятливі явища ще затримаються упродовж доби в Україні. А далі до Заходу підгребе атмосферний фронт з Європи, тому місцями випадатиме сніжок, – зазначає Наталка Діденко. Зберігатиметься сильний поривчастий вітер.

«Температура повітря нарешті змиє весняний макіяж і стане подібною на себе: вночі очікується 3-8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер буде північних напрямків, поривчастий, часом до сильного. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі очікується ясна погода, із зорями, а вдень набіжать хмари і, скоріше в другій половині дня чи надвечір, випадатиме сніг».

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними морози послабляться, очікується чергова хвиля потепління.

Софія Романська