Справжня літня спека йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники підвищуватимуться до 30 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до підвищення температурних показників, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині цими днями. Погода тішитиме літнім теплом і сонцем.

«Червень розпочинається справжніми літніми градусами. Протягом дня у більшості областей передбачається висока температура повітря: +24 +29 градусів. У західних областях короткочасні грозові дощі освіжатимуть повітря до +21 +25 градусів. Вітер південно-східний, помірний. 2-го червня в Україні буде тепло й спекотно. Волога погода з періодичними дощами та грозами охопить більшу частину України. При грозі може сильніше рвонути, коротко, вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, першої половини червня зберігатиметься помірне літнє тепло. Частими будуть дощі та грози.