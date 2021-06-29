Антициклон зумовлюватиме метеорологічну ситуацію цими днями на Тернопільщині. Через його вплив у регіоні домінуватиме суха і тепла погода, а температурні показники підвищуватимуться до 30 градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників вдень від 24 до 30 градусів тепла, пориви північно-західного вітру — такі погодні умови передбачають синоптики до середи на Тернопільщині. Далі у регіоні може задощити.

“Практично повсюди передбачається комфортна температура повітря, протягом дня +24+29 градусів. Дощі вимете антициклон на ім’я Afra, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Тиждень обіцяє бути без сильної спеки, +25+30 градусів, на пару градусів вище може бути ближче до вихідних”, – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, ближче до вихідних у регіоні може повернутися спека. Разом із високими градусами прийдуть дощі та грози.