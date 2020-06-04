На Тернопільщині відчутно потеплішає. Втім, опади з нашим краєм не прощаються. За прогнозами Укргідрометеоцентру, цими днями можливі сильні зливи та грози.

Мінлива хмарність, чітка тенденція до підвищення температурних показників, висока ймовірність опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині. Вдень температурні показники підвищуватимуться до 20 градусів вище нуля.

«У більшості областей України пройдуть грозові дощі. Вітер з південного заходу 5-10 м/с. Температура повітря підвищиться, повсюди у денні години очікується +17 +22 градуси. Але інфантильна ніч ніяк не хоче відпускати мамину ручку, міцно тримається за квітень-травень, лише +5+10 градусів. До кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів досягатимуть +20 +28 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, теплими будуть на Тернопільщині і вихідні. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусну позначку. Однак дощі з нами надовго. За словами, синоптиків червень буде багатий на опади.

Софія Романська