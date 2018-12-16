На Тернопільщину насувається циклон
Снігопади, хуртовини та сильний вітер передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Ускладняться погодні умови через вплив циклону, який насувається на територію західного регіону. Відтак 16 – 18 грудня на Тернопільщині очікуються несприятливі погодні умови.
Внаслідок снігопадів збільшуватиметься сніговий покрив, – попереджають метеорологи. А на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний вітер.
«Через вплив атмосферних фронтів, а також активність циклону з центром над Балканським півостровом, по території Тернопільщини 16 – 18 грудня очікується ускладнення погодних умов:
часом сніг, вранці і вдень 16 грудня та вночі 17 грудня місцями сильний сніг. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі 16 грудня місцями, вдень по всій території пориви 15 – 20 м/с, подекуди хуртовини.
На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Ймовірний приріст снігового покриву», – повідомила метеоролог Оксана Софінська.
Відтак жителів краю просять без необхідності в далекі подорожі не вирушати. Рекомендують бути максимально обережними на автошляхах.
Софія Романська
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