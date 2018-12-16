На Тернопільщину насувається циклон

16/12/2018 Розмір тексту:

Снігопади, хуртовини та сильний вітер передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Ускладняться погодні умови через вплив циклону, який насувається на територію західного регіону. Відтак 16 – 18 грудня на Тернопільщині очікуються несприятливі погодні умови.

Внаслідок снігопадів збільшуватиметься сніговий покрив, – попереджають метеорологи. А на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний вітер.

«Через вплив атмосферних фронтів, а також активність циклону з центром над Балканським півостровом, по території Тернопільщини 16 – 18 грудня очікується ускладнення погодних умов:

часом сніг, вранці і вдень 16 грудня та вночі 17 грудня місцями сильний сніг. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі 16 грудня місцями, вдень по всій території пориви 15 – 20 м/с, подекуди хуртовини.

На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Ймовірний приріст снігового покриву», – повідомила метеоролог Оксана Софінська.

Відтак жителів краю просять без необхідності в далекі подорожі не вирушати. Рекомендують бути максимально обережними на автошляхах.

Софія Романська