Сильна спека йде цього тижня на Тернопільщину. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть більше тридцяти градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак регіону загрожуватиме пожежна небезпека.

У період високих температур радять уникати перебування на дворі. Оскільки сонячне проміння початку літа може бути шкідливим.

«Денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях +27 +31 градус. Пожежна небезпека зросте також, особливо у посушливих місцях. Короткочасні дощі з грозами 10 червня пройдуть у західній частині України», – зазначає Наталка Діденко.

Рятувальники просять жителів краю дотримуватися правил пожежної безпеки. Оскільки в період високих температурних показників ймовірність виникнення пожежі зростає. Відтак Державна служба з надзвичайних ситуація наголошує: в жодному випадку не варто залишати багаття на відкритій території. Окрім цього, необхідно обережно поводитися з електроприладами.

Софія Романська